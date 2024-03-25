Раскрыты сроки голосования Конгресса США о помощи Украине

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование о предоставлении помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта. Сроки голосования назвал глава комитета палаты по внешней политике Майкл Маккол, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

«Он [Джонсон] привержен тому, чтобы вынести это в палату после Пасхи. Мы работаем над этим», — подчеркнул он.

По словам Маккола, он хотел бы, чтобы помощь украинской стороне была утверждена как можно быстрее.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты следовало бы отказаться от идеи безвозмездной помощи Украине и вместо этого давать Киеву кредиты с условием возврата средств.

20 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что в Конгрессе США начали обсуждать передачу помощи Украине в форме займа.