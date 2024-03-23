Боррель и фон дер Ляйен отреагировали на теракт в «Крокусе»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 143 человека. Об этом пишет РИА «Новости».

Теракт в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Злоумышленники подъехали к комплексу на машине, обстреляли охрану на входе, проникли в концертный зал, в котором должен был проходить концерт популярной группы «Пикник».

Во время передвижения по комплексу они стреляли в безоружных людей из автоматического оружия, разбрасывали зажигательные шашки. Затем преступники покинули здание и направились в сторону российско-украинской границы, где были задержаны.

«Я самым решительным образом осуждаю отвратительное нападение, совершенное вчера вечером под Москвой. Терроризм снова нацеливается на беззащитных людей. Международное сообщество обязано сохранять твердое единство в борьбе с трагедией терроризма», — подчеркнул Боррель.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что «строго осуждает» террористическое нападение на посетителей комплекса в Подмосковье.

По ее данным, ответственность за него взяла на себя организация «Исламское государство»* (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

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Ранее с осуждением теракта в «Крокусе» выступили глава Евросовета Шарль Мишель и официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

*запрещенная в РФ террористическая организация