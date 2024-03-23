В НАТО "безусловно осудили" нападание на зрителей концерта в "Крокусе"
Североатлантический альянс осуждает теракт в «Крокус Сити Холле», выражает соболезнования семьям жертв и пострадавшим, заявила глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла. Об этом пишет РИА «Новости».
Теракт в комплексе произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных автоматическим оружием злоумышленников ворвалась в концертный зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник».
По дороге к залу, а также в самом помещении террористы расстреливали безоружных людей. В результате их действий погибли 143 человека. Кроме того, 107 человек находятся в медицинских учреждения Москвы и Подмосковья.
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«Мы безусловно осуждаем нападение на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — отметила Дахлалла.
В СК РФ уточнили, что в настоящее время ведутся следственные действия. Кроме того, специалисты осуществляют разбор завалов, образовавшихся после пожара в комплексе.