Североатлантический альянс осуждает теракт в «Крокус Сити Холле», выражает соболезнования семьям жертв и пострадавшим, заявила глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла. Об этом пишет РИА «Новости».

Теракт в комплексе произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных автоматическим оружием злоумышленников ворвалась в концертный зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

По дороге к залу, а также в самом помещении террористы расстреливали безоружных людей. В результате их действий погибли 143 человека. Кроме того, 107 человек находятся в медицинских учреждения Москвы и Подмосковья.

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«Мы безусловно осуждаем нападение на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — отметила Дахлалла.

В СК РФ уточнили, что в настоящее время ведутся следственные действия. Кроме того, специалисты осуществляют разбор завалов, образовавшихся после пожара в комплексе.