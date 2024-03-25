Франция предложила России укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов о реакции Парижа на теракт в Подмосковье.

"Мы вступили в контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которой мы обладаем и которая может быть полезной для российской стороны", - сказал Макрон по прибытии во Французскую Гвиану.

Его встреча с прессой транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter).

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В первое время обмены будут осуществляться на этом уровне, "дальнейшее будет зависеть от развития ситуации", отметил он, отвечая на уточняющий вопрос журналистов о возможности возобновления в этой связи его контактов с президентом России Владимиром Путиным.