Дядя Кейт Миддлтон публично оскорбил Меган Маркл

Дядя принцессы Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит, публично оскорбил герцогиню Меган Маркл. Он высказался в интервью The Sunday Times.

Гэри Голдсмит раскритиковал Меган Маркл, прозвав ее «смеющийся девчонкой». Он также усомнился в долговечности ее брака с принцем Гарри.

«Давайте посмотрим правде в глаза: смеющаяся девчонка не будет существовать вечно, не так ли? Я считаю, что она непостоянна. И я думаю, что она очень плохо влияет на Гарри и на нашу страну», — сказал Голдсмит.

Дядя Кейт Миддлтон также вспомнил, как Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в расистских высказываниях. Несмотря на то, что герцогиня не называла никого конкретно, общественность предположила, что речь шла о Кейт Миддлтон и короле Великобритании Карле III.

«Мысль о том, что смеющаяся девчонка называет Кейт расисткой, приводит меня в ярость. Кейт знает корни своей семьи и гордится ими. Мне очень жаль, но смеющаяся девчонка — нехороший человек», — заявил Голдсмит.

Кроме того, дядя Кейт Миддлтон осудил Меган Маркл и принца Гарри за то, что они «гоняются за американским корпоративным долларом».

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22 марта принцесса Уэльская официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Позже принц Гарри и Меган Маркл отправили официальное обращение Кейт Миддлтон.