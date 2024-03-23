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«Новости из Москвы шокируют». Президент Финляндии — о теракте в "Крокусе"

Финляндия осуждает нападение в подмосковном «Крокус Сити Холле» и терроризм во всех его проявлениях, заявил в соцсети X президент республики Александер Стубб.

В пятницу, 22 марта, в комплексе произошел теракт. Группа злоумышленников проникла в здание и открыла стрельбу по безоружным людям. Погибли 93 человека, пострадали — 121, в клиники Москвы и Подмосковья были госпитализированы 107 человек.

«Новости из Москвы шокируют. Наши мысли — с жертвами и их близкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях», — отметил президент.

По данным агентства, главы государств и правительств, представители МИД как дружественных, так и недружественных стран осудили теракт, выразили слова поддержки.

Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в "Крокусе"

В частности, отреагировали власти Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Кубы, Венесуэлы, Турции, Австрии, Сирии, Словакии, Черногории, Молдавии, Греции, Аргентины и ряда других государств.

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