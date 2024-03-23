МИД Польши осудил теракт в Подмосковье и принес соболезнования

МИД Польши сообщил, что Варшава потрясена терактом в Подмосковье, Польша решительно осуждает теракт и выражает искренние соболезнования. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы потрясены вестями о трагических событиях в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Решительно осуждаем теракт и выражаем искренне соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ведомства.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал теракт в «Крокус Сити Холле» шокирующим.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей.