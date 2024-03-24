Китай счел провокацией заход судов Филиппин в акваторию рифа Жэньай

Пекин рассматривает как провокацию заход филиппинских судов снабжения и кораблей береговой охраны в спорную акваторию рифа Жэньай (Аюнгин) в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

По его словам, 23 марта филиппинское судно "вторглось в воды, прилегающие к китайскому рифу Жэньай", намереваясь пополнить запасы своего корабля, якобы севшего на мель. Китайская береговая охрана "в соответствии с законом" решительно пресекла действия филиппинской стороны, добавил он. "Этот инцидент был полностью вызван филиппинской провокацией, действия китайской стороны были разумными, законными и профессиональными", - приводятся слова У Цяна на сайте оборонного ведомства КНР.

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Представитель МО отметил, что Китай готов надлежащим образом разрешить спор с Филиппинами путем диалога и переговоров, но "Китай никогда не будет сидеть сложа руки" и безучастно наблюдать за ситуацией вокруг спорных акваторий. "Мы призываем Филиппины прекратить делать любые замечания, которые могут привести к обострению конфликта и эскалации ситуации", - добавил У Цянь.

Ранее вооруженные силы Филиппин на своей странице в соцсети X сообщили, что береговая охрана КНР применила водометы против филиппинских судов снабжения в районе спорной отмели в Южно-Китайском море.

5 марта филиппинская береговая охрана заявила, что ее корабль получил повреждения в результате столкновения с кораблем береговой охраны КНР в ЮКМ у спорного рифа, пострадали четыре человека. Управление морской полиции КНР возложило ответственность за инцидент на Филиппины, указав, что филиппинский корабль, действуя непрофессионально и опасно, умышленно врезался в китайский.

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.