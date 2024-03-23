Байден отказался звонить Путину после теракта в «Крокус Сити Холл»
Американский лидер Джо Байден не будет звонить российскому коллеге Владимиру Путину после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома.
Он также дал понять, что ему неизвестно о возможных планах провести контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
«Я предлагаю вам обратиться по данному поводу в госдепартамент», — отметил он.
Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли как минимум 70 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.
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