Байден отказался звонить Путину после теракта в «Крокус Сити Холл»

Американский лидер Джо Байден не будет звонить российскому коллеге Владимиру Путину после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Совета нацбезопасности Белого дома.

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Он также дал понять, что ему неизвестно о возможных планах провести контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

«Я предлагаю вам обратиться по данному поводу в госдепартамент», — отметил он.

Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли как минимум 70 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.