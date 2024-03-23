Принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл передали слова поддержки принцессе Уэльской Кейт Миддлтон после того, как она объявила, что начала курс химеотерапии, сообщает телеканал Sky News. Они выразили надежду, что член королевской семьи поправится.

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Мы желаем здоровья и выздоровления Кейт и ее семье и надеемся, что они смогут поправиться в уединении и спокойствии, — заявили супруги.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Принцесса назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма подчеркнула, что она становится крепче с каждым днем. Кроме того, Миддлтон обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь.

21 марта представители Кенсингтонского дворца информировали, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости. Она выздоравливает, а пока временно работает из дома, утверждалось в заявлении.

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Миддлтон не появлялась официально на публике с января 2024 года после неуточненного хирургического вмешательства. При этом дважды в Сети появлялись кадры с ней, которые заставили общественность усомниться, что на них действительно принцесса. Так, 19 марта появилось видео, на котором запечатлены супруги, выходящие из фермерского магазина примерно в миле от их дома в Виндзоре. В Сети не поверили, что женщина на видео является Кейт, из-за излишней худобы и непохожей походки.