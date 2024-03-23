В Приднестровье указали на возможную причину теракта в "Крокусе"

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» наверняка готовился давно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолога Андрея Сафонова.

По его словам, не исключено, что он стал реакцией на сплочение россиян после выборов президента России.

«Ясно, что сама акция готовилась давно, она была отработана. Выборы президента России прошли, и объединение россиян стало фактом, и "наезды" западников вызывали только ненависть у россиян. Видимо, злоба затмила разум, и сценаристы не захотели отказываться от, по их мнению, эффектного хода», — заявил парламентарий.

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Он указал, что целью террористов была внутренняя дестабилизация обстановки в центре РФ. Сафонов подчеркнул, что сегодня Россию шантажируют войной с коллективным Западом и пытаются запугать терактами.