Глава МИД Литвы сделал странное заявление после теракта в Москве

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал непонятное заявление без пояснений после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле», сообщает «Лента.ру».

«Давайте не будем терять фокус», — заявил дипломат.

Запись перепостила глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное

Ранее Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холл». Там назвали его «гнусным». В США заявили, что знают о происходящем. Кадры с места происшествия американские власти назвали «ужасающими». Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования россиянам.

Во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили, что Мадрид осуждает любую форму насилия. Осудили теракт посольства Великобритании и США.

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