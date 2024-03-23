Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное
Совбез ООН осудил гнусный теракт в "Крокусе"
Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.
Там назвали его «гнусным».
Похожие сообщения приходят со всего мира. Так, в США заявили, что знают о происходящем. Кадры с места происшествия американские власти назвали «ужасающими». В Вашингтоне отметили, что не располагали информацией о подготовке теракта.
Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования россиянам после теракта в подмосковном концертном зале. Во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили, что Мадрид осуждает любую форму насилия.
Осудили теракт посольства Великобритании и США.
Власти Италии осудили любые теракты и выразили поддержку семьям погибших.
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования российским гражданам и руководству РФ, а также надежду на то, что «террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут привлечены к ответственности».
МИД Пакистана осудил нападение и выразил солидарность с народом и правительством России.
В МИД Венесуэлы сообщили, что президент осудил теракт, а в МИД Польши заявили, что осуждают «терроризм в любом проявлении».
Внешнеполитическое ведомство Германии выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших, призвав к скорейшему расследованию теракта.
МИД Словении и Португалии выразили соболезнования семьям погибших при теракте.
Глава МИД Турции позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени главы государства передал соболезнования народу России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину. Белорусский Минздрав предложил Москве помощь в лечении пострадавших.
Официальный Баку решительно осудил нападение.
В МИД Армении выразили слова поддержки в связи с терактом.