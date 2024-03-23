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Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное

Совбез ООН осудил гнусный теракт в "Крокусе"

Как в мире отреагировали на теракт в "Крокусе": главное
© РИА Новости

Совет Безопасности ООН решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.

Там назвали его «гнусным».

Похожие сообщения приходят со всего мира. Так, в США заявили, что знают о происходящем. Кадры с места происшествия американские власти назвали «ужасающими». В Вашингтоне отметили, что не располагали информацией о подготовке теракта.

Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования россиянам после теракта в подмосковном концертном зале. Во внешнеполитическом ведомстве Испании заявили, что Мадрид осуждает любую форму насилия.

Осудили теракт посольства Великобритании и США.

Власти Италии осудили любые теракты и выразили поддержку семьям погибших.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования российским гражданам и руководству РФ, а также надежду на то, что «террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут привлечены к ответственности».

МИД Пакистана осудил нападение и выразил солидарность с народом и правительством России.

В МИД Венесуэлы сообщили, что президент осудил теракт, а в МИД Польши заявили, что осуждают «терроризм в любом проявлении».

Внешнеполитическое ведомство Германии выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших, призвав к скорейшему расследованию теракта.

МИД Словении и Португалии выразили соболезнования семьям погибших при теракте.

Глава МИД Турции позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени главы государства передал соболезнования народу России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину. Белорусский Минздрав предложил Москве помощь в лечении пострадавших.

Официальный Баку решительно осудил нападение.

В МИД Армении выразили слова поддержки в связи с терактом.

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