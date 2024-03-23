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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы вечером 23 марта. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
© globallookpress.com
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего не приводится.

20 марта назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого звуки взрывов были слышны в Херсоне.

19 марта также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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