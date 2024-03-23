У посольства России в Аргентине после теракта в "Крокус сити холле" появились цветы

Сочувствующие трагедии в "Крокус сити холле" начали нести цветы к посольству России в Аргентине, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники диппредставительства, в свою очередь, организовали пространство с информацией о теракте. Координационный совет организаций российских соотечественников, живущих в Аргентине, сообщил, что планирует провести в субботу у здания посольства акцию в знак осуждения нападения.

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.