Мадуро осудил теракт в Подмосковье

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решительно осудил террористический акт в подмосковном "Крокус сити" и направил послание солидарности президенту России Владимиру Путину и братскому народу Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиль Пинто в X (ранее Twitter).

"Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро Морос от имени правительства Боливарианской Республики Венесуэлы выражает самое решительное осуждение жестокого вооруженного нападения, совершенного сегодня на невинных мирных граждан в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье", - говорится в заявлении МИД. "Венесуэла выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв этого преступного и неоправданного нападения и направляет послание солидарности президенту [России] Владимиру Путину, правительству и всему братскому народу Российской Федерации", - указывает МИД.

Венесуэла проводит "дипломатию мира" и подтверждает "приверженность к борьбе с любыми формами насилия, терроризма и ненависти", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Венесуэлы.