Президент Сербии Вучич: США и Британия знали о возможных терактах в РФ

США и Великобритания знали о возможных терактах в России, они обладали информацией, что «что-то произойдет». С таким заявлением выступил президент Сербии Александар Вучич. В начале марта 2024 года посольство США и МИД Британии предупредили об угрозах терактов в Москве.

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — заявил Александар Вучич.

Трансляцию его выступления вел телеканал Prva.

Посольство США 7 марта опубликовало предупреждения об угрозе терактов в Москве 8 и 9 марта, следом с подобным предостережением выступил британский МИД. В англоязычном пресс-релизе посольства США в РФ говорилось, что «экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов». При этом на русскоязычной версии сайта такого предупреждения не было. Ряд стран спустя некоторое время вступил с подобными предостережениями для своих граждан, среди них: Южная Корея, Германия, Канада, Швеция.

Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание вечером 22 марта. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Треть здания до сих пор охвачена пожаром, рушится кровля. «Крокус Сити Холл» оцеплен, на месте создан оперштаб, в который прибыл губернатор Андрей Воробьев.