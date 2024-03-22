Эрдоган выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокусе»
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, глава МИД Турции позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени Эрдогана передал соболезнования российскому народу.
Также в Анкаре выразили безоговорочное осуждение кровавого теракта.
Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.
Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».
RT ведёт онлайн-трансляцию.