В ГУР Минобороны Украины отрицают причастность к теракту в «Крокусе»
Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
«Украина непричастна к этому теракту», — сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле.
Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.