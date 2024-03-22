Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Черняк заявил, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

«Украина непричастна к этому теракту», — сказал Черняк в комментарии агентству РБК-Украина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле.

Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.