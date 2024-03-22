Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Слова белорусского президента передаёт его пресс-служба.
«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители. Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания», — отмечается в сообщении Александра Лукашенко Владимиру Путину.