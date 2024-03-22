ООН выразила соболезнования в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холле»

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Он отметил, что ему «жаль слышать об этом», в ООН следят за ситуацией.

«Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации», — отметил Хак.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». Позже в здании вспыхнул огонь и прогремел взрыв. На данный момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. На место были направлены СОБР, ОМОН, пожарные и свыше 70 бригад скорой помощи. Создан оперативный штаб и возбуждено уголовное дело по факту случившегося