Кейт Миддлтон диагностировали рак

Принцесса Уэльская опубликовала заявление, в котором рассказала, что ее анализы после операции в январе показали наличие рака.

«Моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения. Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы принять и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи», – сообщила Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская призналась, что ей потребовалось время, чтобы оправиться от серьезной операции и начать лечение, а также она рассказала о своем диагнозе детям Джорджу, Шарлотте и Луи. Кейт попросила дать ей время, пространство и конфиденциальность на время лечения и добавила, что муж, находящийся рядом с ней, – прекрасный источник утешения и уверенности.