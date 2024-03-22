МИД Австрии призвал к осторожности в вопросе российских активов

Европа должна быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов. К этому призвал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Lenta.ru

По его словам, использование замороженных российских средств для поддержки Украины также должно быть тщательно продумано. С правовой точки зрения все должно быть безупречно, подчеркнул он, ведь речь идет о посягательстве на право собственности. Министр отметил, что обсуждается именно использование процентов, набежавших с момента заморозки российских активов. ТАСС

Шалленберг заявил, что антироссийские санкции никогда не были инструментом для установления мира на Украине. News.ru