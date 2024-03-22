Переехавшие в Россию немцы объяснили причины покинуть Германию

Семья Голембиевски из Германии переехала в Кстовский район Нижегородской области. Глава семейства Адам Голембиевски и его старший сын Кевин рассказали, что в ФРГ их не устраивает подход к воспитанию детей и некоторые политические аспекты.

Голембиевски планируют построить свой дом в Кстово, но пока снимают жилье. Адам по профессии строитель и хочет продолжить свою деятельность в России. В Германии у Голембиевски был свой бизнес, говорится в Telegram-канале NN.RU.

Адам Голембиевски рассказал, что в Россию их пригласили друзья, Ремо и Биргит Кирш, которые переехали в регион в 2021 году. Как рассказал Кевин, в Европе постоянно хотят изменить историю, а в России, ее оставляют позади, потому что это история, которую нельзя изменить.

Семья активно учит русский язык, чтобы получить гражданство. Младшего сына Максимилиана супруги хотят отдать в русскую школу.

Ранее сообщалось, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, им создали все условия для возвращения.

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