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Рогов: три страны начали переток электроэнергии на Украину после удара ВС России

Три западных страны стали подпитывать электроэнергией Украины после массированных ударов по энергетической системе страны. Об этом сообщил Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Три страны Запада стали подпитывать Украину электроэнергией после обстрелов
© РИА Новости
«Каким образом это может прекратить? С рынка убирается объем меньше, чем поставляет Украина. Более того, с рынка убирается объем меньше, чем прирастила за последнее время поставки Украины. То есть проблема остается», — сообщил Рогов.

До этого сообщалось, что пророссийское подполье в подконтрольных Киеву регионах подвело первые итоги массированного удара по украинским военным и энергетическим объектам в ночь на 22 марта. Источник агентства заявил, что основной удар российских военных пришелся по заводам, энергетической инфраструктуре и тыловым казармам.

По данным подпольщиков, в Харькове было зафиксировано более 20 прилетов. Повреждены ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Снаряд попал в танкостроительный завод имени Малышева. Кроме того, поступили сведения о попадании в завод «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника ВСУ. По данным мэра Харькова, город был полностью обесточен в результате ударов.

Ранее на Украине заявили о желании немедленно заполучить ядерное оружие.

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