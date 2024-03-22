В ЕК захотели подорвать конкурентоспособность аграрного экспорта РФ

Еврокомиссия надеется подорвать конкурентоспособность аграрного экспорта России и Белоруссии, предлагая ввести на него повышенные таможенные тарифы при поступлении в ЕС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы не хотим, чтобы Россия получала какую-либо прибыль от аграрного рынка ЕС. То есть, накладывая тарифы на зерно, мы подрываем его конкурентоспособность. Мы не хотим, чтобы российское зерно влияло на наш рынок", - заявила она, подтвердив, что "транзит через территорию ЕС остается возможен, и поставки зерна в страны глобального Юга гарантированы".