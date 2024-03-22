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Пока вы не уснули: Набиуллина о планах ЕС на российские активы и Кремль о смене правового статуса СВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Набиуллина: ЦБ примет меры в случае использования западом российских активов

В случае действий со стороны Евросоюза по отношению к замороженным российским активам ЦБ РФ примет соответствующие меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Песков прокомментировал смену правового статуса СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его слова о превращении специальной военной операции (СВО) в войну не означают де-юре состояния войны.

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Блиновской предъявили окончательную версию обвинения

Блогеру Елене Блиновской 22 марта предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову. По словам Сальниковой, в связи с расширенным обвинением Блиновская заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов. Адвокат добавила, что всего в деле ее подзащитной около 30 томов.

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В АвтоВАЗе требуют бороться с «экспансией» китайских автобрендов утильсбором

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов считает, что власти России должны помешать «агрессивной экспансии» китайских автопроизводителей в страну повышением утилизационного сбора. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Полный разгром»: сербские СМИ о провале сборной в матче с Россией

Товарищеский матч между сборными России и Сербии, который прошел в Москве и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев, сербские СМИ оценили как «полный разгром». Самые интересные статьи сербских изданий, посвященные этому матчу, в материале «Рамблера».

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

© Бизнес Online/ТАСС

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Центробанк подчеркнул, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

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Fisker остановил производство кроссоверов из-за нехватки денег

Автобренд Fisker снова остановил производство кроссоверов Ocean на шесть недель. Как сообщает Reuters, по итогам 2023 года чистый убыток компании вырос до 762 млн долларов, а оставшихся на счету 120 млн долларов не хватает на оплату сборки машин на австрийском заводе.

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Силуанов: снижение поставок нефти РФ на мировой рынок не скажется на россиянах

Снижение объемов поставок российской нефти на мировой рынок не отразится на уровне жизни россиян. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

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Движение ЛГБТ* внесено в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

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Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса»

Специалист Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».

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