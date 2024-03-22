Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США рекомендовали Киеву отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее издание FT со ссылкой на свои осведомленные источники сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки по объектам энергетической структуры России, так как есть опасность роста мировых цен на нефть и ответных мер с российской стороны.

Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности, подчеркнула, что власти Украины «понимают призыв американских партнеров».

«Но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», - отметила она.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов, пишет ТАСС.

Ранее киевские СМИ сообщили, что СБУ причастна к попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Также в Брянской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов на нефтеперегонную станцию «Дружба». Украинский беспилотник атаковал и Клинцовскую нефтебазу в Брянской области.