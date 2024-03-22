Президент Литвы: восток НАТО поддерживает отправку войск альянса на Украину

Государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса. Об этом сказал литовский президент Гитанас Науседа в Брюсселе. RT на русском

Иной линии, по его словам, придерживаются члены НАТО из других регионов. "Некоторые государства (не стану их называть), особенно из южного региона, достаточно критически смотрят на данное предложение, - сказал лидер Литвы. - Они предлагают направление на деэскалацию". ТАСС

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность стран Евросоюза договориться о размещении своих войск на Украине, чтобы помочь Киеву в борьбе против российских войск. Москва24