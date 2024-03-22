Трампу не хватает денег для выплаты судебных штрафов

Экс-президент США Дональд Трамп может недосчитаться средств для выплаты судебных штрафов на $440 млн. Об этом сообщают «Ведомости».

Как отмечается, часть собственности Трампа в Нью-Йорке конфискует, если он не произведет выплаты по долгам.

В публикации говорится, что избирательный штаб Дональда Трампа и ассоциированный с ним комитет политических действий собрали пожертвований в феврале на общую сумму $20,3 млн. Однако, помимо расходов на выборы, Трампу приходится искать деньги для оплаты личных штрафов, подчеркивается в статье.

Авторы напоминают о том, что в прошлом месяце Трамп был признан виновным в фальсификации финансовой отчетности с целью получения льготных кредитов и страховок. Согласно решению суда в Нью-Йорке, бывший президент должен выплатить штраф в $354,9 млн.

Кроме того, ему необходимо заплатить штраф в размере $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл в качестве компенсации за клевету. Подчеркивается, что Трамп не может получать кредиты в банках Нью-Йорка в течение трех лет. По словам его адвокатов, это мешает внести залог, который полностью покрывает размеры штрафа.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп жестко раскритиковал политику действующего президента Джо Байдена.