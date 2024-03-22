ДнепроГЭС частично запустили после ракетного удара

Днепровскую гидроэлектростанцию (ДнепроГЭС), расположенную в подконтрольном Киеву городе Запорожье, частично запустили после ракетного удара. Об этом в своем Украины.

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В ведомстве уточнили, что энергетикам удалось частично запустить оборудование на объекте. При этом производство электроэнергии на ДнепроГЭС пока не было возобновлено. В настоящее время, по данным Минэнерго, специалисты продолжают осматривать повреждения на станции.

Также сообщается о локализации возгораний на теплоэлектростанциях и гидроэлектростанциях в нескольких регионах Украины.

22 марта стало известно о ракетных ударах по ДнепроГЭС, являющейся самой мощной украинской гидроэлектростанцией. После этого директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил о прекращении работы станции из-за серьезных повреждений объекта.

Работа ДнепроГЭС остановлена

О полном выведении из строя ДнепроГЭС из-за значительных разрушений также рассказал представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. По его словам, по станции попали восемь ракет.