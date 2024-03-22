Друг Кейт Миддлтон назвал ее сроки возвращения к королевским обязанностям

Друг принцессы Уэльской заявил, что она чувствует себя лучше и вернется к королевским обязанностям в ближайшую неделю. Об этом сообщает Daily Beast.

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Друг принцессы также заявил, что она планирует посетить церковь в пасхальное воскресенье.

"Она чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет возвращения к работе", — добавил инсайдер издания.

Один из родителей в школе, которую посещают дети Кейт и принца Уильяма, также рассказал The Daily Beast, что принцессу видели в последние дни во время школьных прогулок. Только сегодня Королева Камилла сделала неожиданное заявление о младшем сыне Кейт Миддлтон.

10 марта принцесса опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото жена принца Уильяма поздравила поклонниц с Днем матери.

Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.