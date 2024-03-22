На Украине получили повреждения объекты "Нафтогаза"

Объекты "Нафтогаза Украины" повреждены и обесточены после взрывов. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев.

"Есть локальные повреждения газопроводов и отключение объектов от электроснабжения", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Раннее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы, в частности, произошли в Днепре (ранее - Днепропетровск), Ивано-Франковске, Киеве, Кривом Роге, Сумах, а также в Хмельницкой области и подконтрольном Киеву городе Запорожье. В Харькове произошло не менее 15 взрывов, город, по данным местных властей, полностью обесточен.

Позже власти многих регионов сообщили о повреждениях объектов критической и энергетической инфраструктуры. В частности, после пожара и повреждений была остановлена работа крупнейшей гидроэлектростанции Украины - ДнепроГЭС. Как сообщал министр энергетики Герман Галущенко, в стране повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В ряде областей были введены аварийные графики отключения электричества. Кроме того, по всей стране фиксируют масштабные сбои в работе интернета.