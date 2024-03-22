Глава МИД Польши объяснил свою благодарность США за подрыв «Северных потоков»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью Rzeczpospolita.

Журналист Rzeczpospolita напомнил, что в сентябре 2022 года Сикорский опубликовал в соцсети фото с места взрыва и сопроводил снимок словами «спасибо, США».

Журналист спросил министра, считает ли Сикорский, что это сделали США.

«Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. И американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала этому. Так что, кажется, было за что быть благодарным…» - заявил министр.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции взрывы назвали диверсией.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». WSJ сообщала со ссылкой на источники, что ЦРУ получило информацию о готовящейся атаке Украины на «Северные потоки» летом 2022-го. По словам собеседников газеты, ЦРУ призывало Киев отказаться от своих планов.

Эксперт назвал неправдоподобным участие бывшего командира ВСУ в подрыве "Северных потоков"

В феврале 2023-го американский журналист Сеймур Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.