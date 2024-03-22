Обзор иноСМИ: «великий нарцисс» Макрон и «ужасная новость» для Польши

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«Великий нарцисс» Макрон вступает в битву фотосессий с Путиным

Новые фотографии французского президента Эммануэля Макрона, бьющего по боксерской груше, вызвали во Франции «настоящий переполох», пишет британский таблоид Daily Mail. По версии издания, с помощью таких фотосессий Макрон стремится сформировать образ мачо.

Как отмечает Daily Mail, боксерский фотосет Макрона - лишь часть многолетней кампании постановочных фотосессий, призванных изобразить главу Елисейского дворца как смелого и достойного восхищения руководителя Франции. Таблоид опубликовал серию фото Макрона, на которых тот предстает в серьезном образе в серой водолазке, смеющимся в расстегнутой рубашке, подмигивающим и гладящим собаку. Daily Mail сравнивает эту кампанию с фото президента РФ Владимира Путина, легко перебрасывающего через плечо соперников, скачущего с обнаженным торсом верхом на лошади и ныряющего в ледяные озера. Последние кадры боксерских тренировок Макрона сделаны в то время, когда он «пытается позиционировать себя как сильного человека Европы, противостоящего Путину». Макрон, претендующий на роль «Наполеона НАТО», хочет продемонстрировать свой боевой дух и решимость, подчеркивает Daily Mail.

Global Times: войска Франции и Польши не помогут Украине

Китайские аналитики заявили Global Times, что Евросоюзу не удастся существенно повлиять на украинский кризис, так как сложная экономическая ситуация в Европе мешает лидерам ЕС договориться о военной помощи Киеву. Возможности ЕС «весьма ограничены»: промышленная система Европы не может быть преобразована в мощную военную машину в краткосрочной перспективе.

Сун Лучжэн, китайский ученый, проживающий во Франции, подчеркнул, что западные страны уже отдали Украине все, что имели в своих арсеналах. В то же время недавние военные неудачи ВСУ наносят серьезный ущерб доверию и решимости Запада, подчеркнул эксперт. Также эксперты прокомментировали возможную отправку на Украину войск из Франции и Польши. По их словам, Париж и Варшава способны лишь помочь Киеву укрепить линию обороны, но не нанести ущерб России.

«Ужасная новость для Польши»

Корреспондент польского издания Interia Марчин Огдовски напомнил, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США пообещал, что он «не будет защищать» Германию и отправит войска только в те страны, которые «платят» (то есть тратят два и более процента ВВП на оборону). По словам Огдовски, это «ужасная новость» для Польши: если американцы бросят Германию, то и Польшу они тоже бросят.

Корреспондент подчеркнул, что в случае прямого столкновения России и Германии на пути двух стран окажется Польша. Германия имеет ключевое значение для польской оборонительной операции, считает Огдовски. Но у Польши есть и другие союзники-европейцы, которые теперь начинают готовиться к сценарию американского «побега из Европы».

Иран резко нарастил экспорт через Каспийское море

Портал Kayhan рассказал, что за последние годы экспорт Ирана через Каспийское море увеличился на 20 процентов и достиг 30 триллионов туманов. В «Каспийской морской судоходной компании» изданию рассказали, что за последние 11 месяцев в страны, граничащие с Каспийским морем, было экспортировано два с половиной миллиона тонн товаров, в основном - сельскохозяйственной продукции.

Все корабли «Каспийской морской судоходной компании» имеют возможности для транспортировки грузов в морозильных камерах. Около 83 процентов контейнерных перевозок компании идут из северных портов Ирана в порты России и Казахстана. Kayhan отмечает, что такой тип перевозок ранее не был распространен в Каспийском море.

«Союзники Украины - слабые, без денег или нерешительные»

«Идеальный» европеец, как говорится в известной шутке, должен водить машину, как француз, готовить, как голландец, быть таким же организованным, как грек, и таким же юморным, как немец. По аналогии с этой шуткой, как пишет журнал The Economist, можно описать «идеального» союзника Украины: это страна размером с Латвию, с бюджетными проблемами итальянцев, с готовностью вмешаться любящих Кремль венгров и военной промышленностью нейтральной Ирландии.

Такое описание близко к реальности сегодняшней Европы, считает The Economist. Страны ЕС либо слишком малы, чтобы иметь значение, либо слишком бедны, чтобы помочь, либо слишком нерешительны, чтобы использовать свою мощь, - а иногда и все это вместе. Объединение всех 27 стран ЕС в одного крупного и решительного союзника необходимо, но труднодостижимо, подчеркивает журнал.