Сотрудник ВВС США передал секретные фото антиправительственному движению

Аналитик разведки ВВС США поделился секретной разведывательной информацией с членами американского ультраправого движения. Как сообщает Axios со ссылкой на документы ФБР, он опубликовал секретное фото в мессенджере Discord.

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Бывший летчик, 28-летний аналитик ВВС Джейсон Грей поделился изображением, которое «оказалось секретным». В ФБР выяснили, что фото попало в его руки благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ). Такой доступ у Грея был, когда он работал на Аляске.

Грей был назначен в 301-ю разведывательную эскадрилью и дежурил на объекте АНБ на базе Элмендорф-Ричардсон. Как следует из его письменных показаний, он был «расстроен и недоволен» переводом на эту базу.

Грей признался, что в итоге создал в соцсети страницу для людей ультраправых взглядов, которые «планируют или стремятся спровоцировать вторую гражданскую войну в США». Для конспирации он назвал эту страницу «Группа поддержки журналистов CNN». Военный объяснил, что идея завести такое сообщество появилась у него «отчасти из-за недовольства правительством».

Опубликованное Греем фото не получило широкого распространения. По данным следователей, им поделились семь человек.

При этом следователи обнаружили на личных устройствах Грея сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми. Он признал себя виновным в распространении детской порнографии. За это преступление он был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения и 25 годам надзора.

Как отмечает Axios, эпизод с Греем случился за несколько месяцев до ареста 21-летнего летчика Джека Тейшейры, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

В апреле 2023 года ВВС США отстранили от работы командиров подразделения, в котором служил Тейшейра. Еще двое офицеров подразделения лишились доступа к секретным системам и информации.

Тейшейра в итоге признал себя виновным в массовой утечке информации через Discord и согласился на 16 лет заключения.