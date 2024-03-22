Молдавия надеется в 2024 году начать переговоры о вступлении в ЕС

Руководство Молдавии надеется уже в 2024 году начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом заявила вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова, комментируя итоги саммита в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС одобрили прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ и поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить "переговорные рамки", начать их реализацию.

"Мы приветствуем решение Евросовета и ожидаем скорейшего установления переговорных рамок и проведения в самое ближайшее время первой межправительственной комиссии, которая даст официальный запуск начала переговоров", - заявила Герасимова на брифинге.

По ее словам, власти республики надеются, что Молдавия станет частью ЕС до конца этого десятилетия. Вице-премьер отметила, что первая межправительственная конференция определит переговорные рамки, которые позволят приступить к обсуждению соотношения молдавского законодательства с европейским.

"Этот процесс может занять до полутора лет, в том числе потому, что в этом году проходят выборы Европарламента", - пояснила она.

Прошедший саммит по расширению ЕС не назвал сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а лишь приветствовал их прогресс на этом пути. В итоговом заявлении саммита Совет ЕС на уровне глав МИД призвали безотлагательно утвердить мандат для переговоров и продолжать работу.

Начало переговоров о вступлении в ЕС не гарантирует самого присоединения к сообществу. Примером является Турция, которая ведет переговоры уже 18 лет, но никаких перспектив вступления страны в ЕС давно не просматривается.