Неизвестные осквернили могилу жертв Холокоста в городе Сороки (Молдавия). Об этом сообщил глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале и выложил фотографии.

На снимке видно, что на плите краской написано «Palestin free» — свободу Палестине, пишут «Известия».

Петрович подчеркнул, ответственность за акт вандализма лежит на тех, «кто отрицает подвиг советского солдата, кто задним числом оправдает преступления нацистов».

Глава оргкомитета напомнил, что ряд жителей Сорокского района уже выступали против проведения мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Молдавии от румыно-немецкой фашистской оккупации.

Большинство молдаван на местных выборах 5 ноября высказались против правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и поддерживающей эту политическую силу президента Майи Санду.