Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов

Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов, потому что стал политическим банкротом. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

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В своей статье на платформе "Смотрим.ру" он заявил, что нынешнее положение Зеленского можно назвать "политическим банкротством" на фоне уровня поддержки, которая есть у президента РФ Владимира Путина.

"Зеленский проиграл Владимиру Путину стратегически, поскольку все время рассчитывал на внешний эффект, обертку, зрелищность, но игнорировал сущность, экономику, реальные политические процессы", — пишет Медведчук.

Он добавил, что Зеленский ничего не делает для развития отечественной промышленности. Ситуация же в украинской экономике остается трагикомичной, заявил Медведчук.

До этого сообщалось, что Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата. Медведчук, как писало Hromadske, обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.