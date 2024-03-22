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Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов

Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов, потому что стал политическим банкротом. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов
© Газета.Ru

В своей статье на платформе "Смотрим.ру" он заявил, что нынешнее положение Зеленского можно назвать "политическим банкротством" на фоне уровня поддержки, которая есть у президента РФ Владимира Путина.

"Зеленский проиграл Владимиру Путину стратегически, поскольку все время рассчитывал на внешний эффект, обертку, зрелищность, но игнорировал сущность, экономику, реальные политические процессы", — пишет Медведчук.

Он добавил, что Зеленский ничего не делает для развития отечественной промышленности. Ситуация же в украинской экономике остается трагикомичной, заявил Медведчук.

До этого сообщалось, что Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата. Медведчук, как писало Hromadske, обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.

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