Politico: в ЕС не договорились о финансировании оружия для ВСУ

Лидеры ЕС все еще расходятся во мнениях о том, как финансировать вооружение Украины, пишет Politico. Как отмечает издание, в европейских странах согласны с тем, что Киев должен получить больше денег, но «просто не могут договориться о том, как это сделать».

На встрече 22 марта лидеры ЕС договорились подтолкнуть Европейский инвестиционный банк к более гибкой политике кредитования оборонных компаний. Но они не пришли к согласию по масштабному финансированию поставок оружия через оборонные облигации, отмечает Politico.

Возможность создания совместных облигаций ЕС поддерживается Францией, Эстонией и Польшей, но против них решительно выступают «более бережливые страны» - Германия, Нидерланды и Австрия. Два дипломата ЕС рассказали Politico, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Нидерландов Марк Рютте подтвердили свою оппозицию этой идее.

«Давайте будем честны: ничего реального по финансированию Украины не решено», - заявил один из источников издания.

По итогам встречи лидеры ЕС попросили Еврокомиссию «изучить все варианты мобилизации финансирования» и отчитаться о них к июню.

В начале февраля 2024 года ЕС согласовал пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро (33 миллиарда евро - кредиты, 17 миллиардов евро - гранты на период до 2027-го). Конгресс США до сих пор не принял законопроект, включающий 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины.