В МИД Польши объяснили, почему Украина не получит приглашение в НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский счел сложным вопрос о приглашении в НАТО Украины, следует из его интервью газете Rzeczpospolita. Министр считает, что это могло бы послужить предлогом для войны с Россией. News.ru

«Насколько я знаю, никаких планов о приглашении [Украины в НАТО] нет. Это сложный вопрос (...). Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — подчеркнул он, обратив внимание на неготовность европейцев к подобному исходу событий. Lenta.ru

Он пояснил, что последние две присоединившиеся к альянсу страны, Финляндия и Швеция, еще на стадии формального приглашения в НАТО получили гарантии безопасности, минуя переходный период. В этой связи политик заявил, что, по его сведениям, НАТО не подготовит аналогичное приглашение для Киева к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. ТАСС