Сотни нелегальных мигрантов прорвались из Мексики в США

Сотни нелегальных мигрантов прорвались через заграждения на границе Техаса и Мексики, но были оттеснены назад Национальной гвардией штата. Об этом пишет New York Post, приведя видео прорыва.

На кадрах, опубликованных изданием, толпа, состоящая из мужчин, разрушает металлическое ограждение и прорывает строй гвардейцев, преграждающих им путь.

Ситуация резко обострилась после того, как около 600 человек скопилось на границе в рамках «весеннего всплеска» мигрантов, надеющихся получить доступ в США. Прорыв произошел после того, как Национальная гвардия Техаса попыталась разделить мигрантов на более мелкие группы, говорится в статье.

«У нас есть женщины и дети, мы голодны», - цитирует New York Post выкрики бросившихся на прорыв мужчин, отмечая, что они были в плотных куртках и перчатках, когда отгибали металлические ограждения.

При этом дети были в другой группе, которую пограничники уже были готовы пустить для оформления запроса на получение убежища в США.

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Большая часть нелегально проникших в Техас мигрантов была оттеснена обратно в Мексику. А губернатор штата Грег Эбботт поручил арестовывать причастных к порче стены.

«Эти нелегальные иммигранты совершили преступления в Техасе, и Департамент общественной безопасности получил указание арестовать каждого, причастного к преступному посягательству и уничтожению собственности», - говорится в заявлении офиса главы штата.

Ранее глава Техаса Грег Эбботт раскритиковал президента США Джо Байдена посетившего приграничные регионы. Грег Эбботт заявил, что Байден ставит под угрозу благополучие американцев и их жизни, так как разрешил мигрантам незаконно попасть в США. Из-за политики Джо Байдена более 8 млн человек пересекли границу, США переживают вторжение, заявил он.