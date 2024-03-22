СМИ назвали причину отказа Украины от списка «спонсоров войны»

Украина намерена отказаться от списка компаний - «спонсоров войны», ведущих бизнес с Россией, из-за давления Китая, Франции, Австрии и Венгрии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.

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По их данным, Киев может закрыть сайт, на котором публиковался этот список, уже сегодня.

«Прекращение этой кампании, если оно произойдет, будет свидетельствовать о том, что Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ему становится все труднее заручиться глобальной поддержкой военных усилий», - отмечает издание.

Особое недовольство включением своих компаний в «черный список» выразила Франция, которую не устроило, что «спонсорами войны» были объявлены продолжающие работу в России Auchan и Leroy Merlin. А Пекин в феврале потребовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний, чтобы «устранить негативное воздействие», утверждают источники издания.

Они также отметили, что давление на Киев оказывали и Венгрия с Австрией.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины заявило о том, что приостановило процесс внесения компаний в перечень «международных спонсоров войны» из-за необходимости урегулирования нормативных документов. А 20 марта правительство заявило о решении закрыть реестр из-за жалоб иностранных послов, которые указывали на отсутствие нормативной базы для списка.

При этом в перечне находятся бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle и другие.