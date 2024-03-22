СМИ назвали причину отказа Украины от списка «спонсоров войны»
Украина намерена отказаться от списка компаний - «спонсоров войны», ведущих бизнес с Россией, из-за давления Китая, Франции, Австрии и Венгрии. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Reuters.
По их данным, Киев может закрыть сайт, на котором публиковался этот список, уже сегодня.
«Прекращение этой кампании, если оно произойдет, будет свидетельствовать о том, что Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку ему становится все труднее заручиться глобальной поддержкой военных усилий», - отмечает издание.
Особое недовольство включением своих компаний в «черный список» выразила Франция, которую не устроило, что «спонсорами войны» были объявлены продолжающие работу в России Auchan и Leroy Merlin. А Пекин в феврале потребовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний, чтобы «устранить негативное воздействие», утверждают источники издания.
Они также отметили, что давление на Киев оказывали и Венгрия с Австрией.
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины заявило о том, что приостановило процесс внесения компаний в перечень «международных спонсоров войны» из-за необходимости урегулирования нормативных документов. А 20 марта правительство заявило о решении закрыть реестр из-за жалоб иностранных послов, которые указывали на отсутствие нормативной базы для списка.
При этом в перечне находятся бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle и другие.