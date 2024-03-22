На Украине зафиксированы масштабные сбои в работе интернета

На Украине наблюдаются масштабные сбои в работе интернета, вызванные повреждениями энергообъектов.

Сервис Netblocks фиксирует особо мощное падение интернет-соединения в Виннице, Днепре (Днепропетровске), Харькове и Хмельницком, передает ТАСС.

Власти Украины сообщали ранее в пятницу, что объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии получили повреждения в разных областях страны, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде регионов.