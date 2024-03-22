Армии Франции и Польши не смогут помочь Украине одержать победу над Россией. Об этом пишет китайское издание Global Times.

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"Подкрепление из таких стран, как Франция и Польша, может лишь посодействовать Киеву в плане усиления линии обороны, однако оно не способно победить российские войска и вернуть утраченные территории", - говорится в публикации.

Аналитик Центра учебной подготовки "Китай — Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн отметил, что большое влияние на ход конфликта на Украине могут оказать предстоящие президентские выборы в США.

До этого глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино говорил, что победа России в конфликте с Украиной станет и стратегической победой Китая. 21 марта сообщалось, что ряд лидеров "Большой семерки" рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.