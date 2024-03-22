В Китае объяснили отказ посещать конференции по Украине

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Пекин не участвовал в конференциях по Украине из-за отсутствия на них одной из основных сторон конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ли подчеркнул, что Китай заинтересован в мероприятиях, на которых обеспечена представительность.

«На [тех - прим.ред.] конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны», - заявил дипломат.

В результате, по его словам, участники конференций не могли достичь значимых результатов в урегулировании конфликта.

Китай выступает за организацию международной мирной конференции, которую признали бы и Россия, и Украина, и все стороны стали бы равноправными участницами, заключил Ли.

Ранее посол КНР в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин допускает свое участие в швейцарской конференции по Украине летом 2024 года.

В конце февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что такая конференция будет проведена по просьбе Украины. Одной из своих целей Кассис называл привлечение Москвы к переговорам. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия участвовать в конференции не будет.

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Она подчеркнула, что в действительности этот форум будет посвящен продвижению «ультимативной «формулы Зеленского».