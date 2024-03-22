Пока вы спали: японские военные у границ России и тайные переговоры ЕС

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Япония активизировала военную деятельность у российских границ

У границ России активизировались войска Японии. Такое заявление сделал новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что активизация проходит в многостороннем формате с участием США, некоторых стран НАТО и прочих американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена

В суд против президента США Джо Байдена подали иск власти 16 штатов, потребовав отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального прокурора Техаса Кена Пакстона.

Он подчеркнул, что подобный указ «попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль» и обвинил президента и его администрацию в подрыве экономики Техаса. Пакстон подчеркнул, что подобное решение уничтожит в Техасе важные рабочие места.

В Харькове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Харькове. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он указал, что взрывы происходили на энергетических объектах, один из них был поврежден, вследствие чего город остался без света.

В Республике Сербской сообщили, что ЕС тайно требует от БиГ одобрить санкции против РФ

Одобрить санкции в отношении России в обмен на прогресс в интеграции тайно требует ЕС от Боснии и Герцеговины. Об этом заявил председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич, передает газета «Известия».

«Сейчас это делается тайно. Я один из свидетелей. Но очень скоро это будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — заявил он.

Китай выступил за мирную конференцию, признаваемую РФ и Украиной

Китай хочет провести мирную конференцию, которую в равной степени признают и Украина, и Россия. Такое заявление сделал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что на встрече все стороны должны будут участвовать на равноправной основе, справедливо обсуждать все предлагаемые проекты. Дипломат при этом обратил внимание на то, что Китай настаивает на этом формате не потому, что хочет поддержать одну из сторон, а для гарантии успеха и выхода на результат от этого мероприятия.