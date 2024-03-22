В США высказали предположение о будущем Нуланд

Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сможет оставаться сильным антироссийским голосом в Вашингтоне даже после ухода с должности, перед ней открыто множество дверей. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

«Ей 62 года, она относительно молодая, и у нее много вариантов. <...> Перед ней открыто множество дверей, которые позволят ей и дальше иметь политический голос», — указал он.

Названа причина визита Нуланд в Киев

Джиральди считает, что Нуланд вполне может устроиться преподавателем в университет, работником в аналитический центр или уйти в различные фонды. Журналист Эндрю Наполитано при этом рассказал, что Нуланд уже пригласили на должность в Колумбийский университет по рекомендации от экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Бывший агент ЦРУ выразил уверенность, что куда бы ни ушла Нуланд, она и дальше будет громко выражать свою антироссийскую позицию и проповедовать учение о ведущей роли США в существующем миропорядке.