Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена

Власти 16 штатов США подали иск в суд против американского лидера Джо Байдена с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны.

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Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. Документ опубликован на его сайте.

По мнению Пакстона, односторонний указ главы Белого дома «попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль». Он также обвинил американского лидера в подрывали экономики Техаса.

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Прокурор заявил, что приостановка экспорта СПГ приведет к оттоку инвестиций на миллиарды долларов из Техаса. Он считает, что данное решение Белого дома «уничтожит важные рабочие места».

На Байдена подали в суд генеральные прокуроры штатов Алабама, Луизиана, Аляска, Флорида, Арканзас, Канзас, Джорджия, Монтана. Также истцами выступили генпрокуроры штатов Миссисипи, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.