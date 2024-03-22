Трамп обвинил Байдена в разрушении США

Президент США Джо Байден (Демократическая партия) разрушает страну своей миграционной политикой. Такое мнение выразил в четверг бывший американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия).

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"Допуская вторжение [нелегальных] мигрантов <...>, Байден убивает их [социальное обеспечение и медицинскую помощь] и разрушает нашу страну", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он в очередной раз назвал демократа "худшим президентом в истории" США.

Ранее Трамп заявил, что политика Байдена привела к увеличению числа нелегальных мигрантов в стране до 15 млн. По его мнению, действующий президент едва ли понимает реальные масштабы кризиса.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.